Медики призвали украинцев, вернувшихся на родину из за границы, придерживаться особых правил, которые не позволят коронавирусу Covid-19 распространиться на территории страны.

Специальную памятку опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Представители ведомства отметили, что каждый, кто возвращается из страны, где были зафиксированы случаи Covid-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы. При этом украинцам необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья.

Минздрав обратился к вернувшимся в Украину гражданам с просьбой соблюдать следующие правила:

До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.





После возвращения в Украину строго соблюдайте режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких. Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимые контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут. Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному или другому врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.

Медики также рассказали, как организовать режим самоизоляции:

Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.





При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если у вас есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.





Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.





Предупредите своего семейного врача/врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.





Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

В случае, если человек проживает не один, медики рекомендуют:

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.





Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - применяйте максимальную дезинфекцию и соблюдайте меры предосторожности.





Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.





Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.