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Медики призвали украинцев, вернувшихся на родину из за границы, придерживаться особых правил, которые не позволят коронавирусу Covid-19 распространиться на территории страны.
Специальную памятку опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
Представители ведомства отметили, что каждый, кто возвращается из страны, где были зафиксированы случаи Covid-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы. При этом украинцам необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Минздрав обратился к вернувшимся в Украину гражданам с просьбой соблюдать следующие правила:
Медики также рассказали, как организовать режим самоизоляции:
В случае, если человек проживает не один, медики рекомендуют:
Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.
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Медики призвали украинцев, вернувшихся на родину из за границы, придерживаться особых правил, которые не позволят коронавирусу Covid-19 распространиться на территории страны.
Специальную памятку опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
Представители ведомства отметили, что каждый, кто возвращается из страны, где были зафиксированы случаи Covid-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы. При этом украинцам необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Минздрав обратился к вернувшимся в Украину гражданам с просьбой соблюдать следующие правила:
Медики также рассказали, как организовать режим самоизоляции:
В случае, если человек проживает не один, медики рекомендуют:
Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.