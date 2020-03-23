В связи с карантином в Николаеве до улучшения эпидемической ситуации, перенесли начало приема документов в первые классы.

Об этом сообщают в управлении образования Николаевского городского совета.

- Уважаемые родители и лица, их заменяющие! В связи с карантином перенесено начало приема документов в первые классы к улучшению эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас. Заботьтесь о своих родных - оставайтесь дома, - сказано в сообщении.

Напомним, что карантинные меры в Николаеве ввели с 12 марта. Тогда городской голова Александр Сенкевич рассказал, что весь коммунальный транспорт будут дезинфицировать. Также в горсовете призвали частных перевозчиков обрабатывать дезсредствами маршрутки и автобусы.

Николаевский художественный русский драматический театр из-за введенного в городе карантина отменил все спектакли — их перенесли на апрель и май 2020 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны. Это предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничения в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами. Такие меры обусловлены ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом групп А, В и вспышкой коронавируса.