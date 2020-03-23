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В селе Коблево в магазине «24 часа», который расположен рядом с автостанцией, бесплатно раздают защитные маски.
Об этом пишет местное издание koblevo.news..
Маски изготовили небезразличные жители Коблевской ОТГ.
— Маски сшиты из чистого хлопка. Как известно, такие маски хороши тем, что их можно использовать много раз, предварительно прокипятив и отутюжив перед применением. Так как маску необходимо менять каждые три часа, некоторые хозяйки заранее подготавливают отутюженные изделия в пластиковых контейнерах, которые предварительно протирают спиртом, -сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В селе Коблево в магазине «24 часа», который расположен рядом с автостанцией, бесплатно раздают защитные маски.
Об этом пишет местное издание koblevo.news..
Маски изготовили небезразличные жители Коблевской ОТГ.
— Маски сшиты из чистого хлопка. Как известно, такие маски хороши тем, что их можно использовать много раз, предварительно прокипятив и отутюжив перед применением. Так как маску необходимо менять каждые три часа, некоторые хозяйки заранее подготавливают отутюженные изделия в пластиковых контейнерах, которые предварительно протирают спиртом, -сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.