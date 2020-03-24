С начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Украины.

Лечение от коронавируса украинцы проходят в Германии (5), Доминиканской Республике (4), Омане (3), Польше (2), Италии (2), ОАЭ (2) Испании (1), Нидерландах (1) и на Сейшельских островах (1).

Также 151 украинец находится на карантине за рубежом, больше всего в Польше — 105 человек.

Кроме этого, шесть украинцев выздоровели: 4 — в Японии, по одному в Италии и Польше.

Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все — в Италии.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по предварительной информации, в течение понедельника было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавируса. Если эта информация подтвердится, то количество больных COVID-19 в Украине составит 83 человека.