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С начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Украины.
Лечение от коронавируса украинцы проходят в Германии (5), Доминиканской Республике (4), Омане (3), Польше (2), Италии (2), ОАЭ (2) Испании (1), Нидерландах (1) и на Сейшельских островах (1).
Также 151 украинец находится на карантине за рубежом, больше всего в Польше — 105 человек.
Кроме этого, шесть украинцев выздоровели: 4 — в Японии, по одному в Италии и Польше.
Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все — в Италии.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по предварительной информации, в течение понедельника было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавируса. Если эта информация подтвердится, то количество больных COVID-19 в Украине составит 83 человека.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
С начала ограничительных мер из-за коронавируса в Украину вернулись более 72 тысяч 305 украинцев, 21 украинец находится на лечении за границей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Украины.
Лечение от коронавируса украинцы проходят в Германии (5), Доминиканской Республике (4), Омане (3), Польше (2), Италии (2), ОАЭ (2) Испании (1), Нидерландах (1) и на Сейшельских островах (1).
Также 151 украинец находится на карантине за рубежом, больше всего в Польше — 105 человек.
Кроме этого, шесть украинцев выздоровели: 4 — в Японии, по одному в Италии и Польше.
Трое украинских граждан умерли от коронавируса, все — в Италии.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по предварительной информации, в течение понедельника было зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавируса. Если эта информация подтвердится, то количество больных COVID-19 в Украине составит 83 человека.