В Мукачево зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Пациентка была в группе риска, но не самоизолировалась и посещала церковь.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на представителя местного медицинского центра «Семья».

По информации представителя медицинского центра, 69-летняя женщина обратилась к семейному врачу с симптомами, характерными для COVID-19. Медик направил пациентку на проведение теста на COVID-19.

Мазок был исследован в Мукачевской областной больнице, заражение коронавирусом было подтверждено. Пациентке сделан повторный тест для получения точного диагноза.

«Для того, чтобы сказать, что это точно коронавирус, необходимо подтверждение другой лаборатории. Как правило это областная лаборатория. Но хочу сказать, что риски, что это коронавирус необычайно высокие», — отметили в медцентре.

Также в центре проинформировали, что женщина была в группе риска заражения COVID-19 — ее супруг накануне вернулся из Италии и находился дома на самоизоляции. Сама же пациентка не самоизолировалась и посещала, в том числе, церковь.

«Ее муж вернулся из Италии 20 марта и находился на самоизоляции под контролем семейного врача. Но, к сожалению, женщина посещала в пятницу и субботу церковь в микрорайоне в Пидгоряны», — добавил представитель центра.

Напомним, женщина с Житомирской области, у которой диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

Также, по предварительной информации, в понедельник, 23 марта, в Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом типа COVID-19.