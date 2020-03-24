С 24 марта «Укрпочта» во время карантина запускает благотворительную акцию, в рамках которой каждый желающий сможет прислать средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов в медучреждения Украины, а почта доставит их к двери больницы бесплатно.

Об этом сообщает Министрерство инфраструктуры Украины.

Посылки, которые будут содержать марлевые повязки, маски, респираторы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые бахилы, защитные очки, защитные перчатки, бинты, будут иметь пометку «В больницу» и будут доставляться в одно из медицинских учреждений, которое выделено местными властями для борьбы с эпидемией.

Для областных центров отправления могут быть до 30 килограммов. Если медицинское учреждение, к которому адресуется почтовое отправление, находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 килограммов. В случае, если отправление имеет больший вес, - его необходимо разделить на несколько весом до 5 килограммов каждое.

Напомним, что примерно каждый пятый человек во всем мире придерживается мер социальной изоляции, в соответствии с предписаниями национальных правительств, направленных на сдерживание распространения коронавируса.