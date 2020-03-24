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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на 25 марта назначены два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши из-за коронавируса.
Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
— УЗ назначила еще два спецпоезда для перевозки украинский из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци (https://booking.uz.gov.ua/), - написал Владислав Криклий.
Номера рейсов и время отправления из Пшемысля (Перемышль): №716/715 Пшемысль-Киев - отправление 13:10, прибытие 22:17 и №706/705 Пшемысль-Киев - отправление 15:45, прибытие 00:46.
Ранее сообщалось, что почти 2 000 украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на 25 марта назначены два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши из-за коронавируса.
Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
— УЗ назначила еще два спецпоезда для перевозки украинский из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци (https://booking.uz.gov.ua/), - написал Владислав Криклий.
Номера рейсов и время отправления из Пшемысля (Перемышль): №716/715 Пшемысль-Киев - отправление 13:10, прибытие 22:17 и №706/705 Пшемысль-Киев - отправление 15:45, прибытие 00:46.
Ранее сообщалось, что почти 2 000 украинцев заполнили на сайте Посольства Украины в Польше специальный формуляр, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.