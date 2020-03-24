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Во Львове и области пять предприятий начали выпускать защитные костюмы, маски и специальные комбинезоны.
Об этом сегодня 24 марта, в ходе брифинга рассказал львовский городской голова Андрей Садовой, сообщает пресс-служба мэрии Львова.
По его словам львовские предприниматели помогают городу с пошивом защитных масок и костюмов, а также закупкой необходимого оборудования для больниц в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.
— Пошив защитных масок и костюмов - добрая воля предприятий. Вы знаете, многие компании есть с иностранными инвестициями, имеют и соответствующие материалы, и технологии. Сегодня 5 предприятий в пределах Львова и области перешли на пошив костюмов, масок, специальных комбинезонов, а также специальной обуви. За это им большое спасибо. Мы в ближайшее время обнародуем данные по всем благотворителям и меценатам, которые помогают городу, чтобы львовяне знали. Я тронут этим большим количеством помощи, которая есть, и желанию помогать. Мы никаких денег не принимаем. Мы говорим, что нужно приобрести аппараты ИВЛ, маски, тесты и т.д., - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, в Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.
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Во Львове и области пять предприятий начали выпускать защитные костюмы, маски и специальные комбинезоны.
Об этом сегодня 24 марта, в ходе брифинга рассказал львовский городской голова Андрей Садовой, сообщает пресс-служба мэрии Львова.
По его словам львовские предприниматели помогают городу с пошивом защитных масок и костюмов, а также закупкой необходимого оборудования для больниц в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.
— Пошив защитных масок и костюмов - добрая воля предприятий. Вы знаете, многие компании есть с иностранными инвестициями, имеют и соответствующие материалы, и технологии. Сегодня 5 предприятий в пределах Львова и области перешли на пошив костюмов, масок, специальных комбинезонов, а также специальной обуви. За это им большое спасибо. Мы в ближайшее время обнародуем данные по всем благотворителям и меценатам, которые помогают городу, чтобы львовяне знали. Я тронут этим большим количеством помощи, которая есть, и желанию помогать. Мы никаких денег не принимаем. Мы говорим, что нужно приобрести аппараты ИВЛ, маски, тесты и т.д., - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, в Первомайске Николаевской области местная швейная фабрика «Санта Украина» начала шить медицинские маски.