Вернувшиеся в Украину граждане обязаны находиться в самоизоляции 14 дней. В противном случае законодательство предусматривает административное наказание.

Об этом заявил замминистра МВД Антон Геращенко во время своего выступления в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передаёт Цензор.НЕТ.

Он отметил, что штраф за не изоляцию после приезда из-за границы составляет от 17000 до 34 000 гривен.

— Хочу предупредить всех граждан, которые приезжают в Украину сейчас - вы обязаны по закону 14 дней находиться на самоизоляции на карантине. Если вы будете покидать место карантина - у нас введен штраф от 17000 до 34 000 гривен. Сегодня полиция начала централизовано получать ваши контакты из ваших анкет. Мы будем обращаться к сотовым операторам и банкам по необходимости. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье ваших близких и всех украинцев вы обязаны находиться дома. Именно приехавшие из других стран украинцы, являются теми людьми, которые приносят в нашу страну вирус. Вы в этом не виноваты, но вы должны быть ответственны и провести эти 14 дней дома. Несмотря на то, что вам хочется погулять. Иначе мы превратимся в Испанию или Италию, - рассказал Антон Геращенко.

Напомним, что премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса.