Об этом пишет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

— Больница, которая должна выдержать основной удар эпидемии на Луганщине. 30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование, - написал Константин Реуцкий в комментарии к опубликованным снимкам.