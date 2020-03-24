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Об этом сообщили в посольстве Украины в России.
Отправление поезда из Москвы запланировано на 28 марта. Больше деталей о времени отправления и порядке приобретения билетов в посольстве обещают сообщить позже.
Чтобы попасть на поезд, нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.
Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, у одного обнаружили коронавирус.
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Об этом сообщили в посольстве Украины в России.
Отправление поезда из Москвы запланировано на 28 марта. Больше деталей о времени отправления и порядке приобретения билетов в посольстве обещают сообщить позже.
Чтобы попасть на поезд, нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.
Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, у одного обнаружили коронавирус.