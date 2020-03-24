Об этом сообщили в посольстве Украины в России.

Отправление поезда из Москвы запланировано на 28 марта. Больше деталей о времени отправления и порядке приобретения билетов в посольстве обещают сообщить позже.

Чтобы попасть на поезд, нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.

Напомним, в Украину, в течение суток 22 марта, въехало более 15 тысяч украинцев, у одного обнаружили коронавирус.