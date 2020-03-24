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Православная церковь Украины предоставит свои помещения для размещения больных Covid-19, если будет такая необходимость.
Об этом написал в Facebook митрополит Епифаний.
— Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость в епархиях по всей Украине, — говорится в сообщении.
По словам митрополита Епифания, в нынешней ситуации Церковь не остается в стороне, а «доказывает свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек».
Ранее сообщалось, что синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан из-за распространения коронавируса.
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Православная церковь Украины предоставит свои помещения для размещения больных Covid-19, если будет такая необходимость.
Об этом написал в Facebook митрополит Епифаний.
— Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость в епархиях по всей Украине, — говорится в сообщении.
По словам митрополита Епифания, в нынешней ситуации Церковь не остается в стороне, а «доказывает свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек».
Ранее сообщалось, что синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан из-за распространения коронавируса.