Православная церковь Украины предоставит свои помещения для размещения больных Covid-19, если будет такая необходимость.

Об этом написал в Facebook митрополит Епифаний.

— Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость в епархиях по всей Украине, — говорится в сообщении.

По словам митрополита Епифания, в нынешней ситуации Церковь не остается в стороне, а «доказывает свою веру в делах, ведь именно это является тем деятельным добром, к которому призван каждый человек».

Ранее сообщалось, что синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан из-за распространения коронавируса.