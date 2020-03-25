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Мобильный оператор «Киевстар» предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.
Об этом говорится в заявлении оператора для «Интерфакс»
Отмечается, что алгоритмы и механизмы мобильного оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы. Также «Киевстар» располагает их географическими контактами.
Кроме поиска потенциальных распространителей вируса, отметил оператор, их данные могли бы помочь грамотному распределению медицинских ресурсов.
В то же время, подчеркнул «Киевстар», неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках. На основе них можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.
Мобильный оператор также подчеркнул, что не отслеживает действия абонентов и соблюдает законы «Об информации» и «О защите персональных данных».
Ранее сообщалось, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
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Мобильный оператор «Киевстар» предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.
Об этом говорится в заявлении оператора для «Интерфакс»
Отмечается, что алгоритмы и механизмы мобильного оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы. Также «Киевстар» располагает их географическими контактами.
Кроме поиска потенциальных распространителей вируса, отметил оператор, их данные могли бы помочь грамотному распределению медицинских ресурсов.
В то же время, подчеркнул «Киевстар», неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках. На основе них можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.
Мобильный оператор также подчеркнул, что не отслеживает действия абонентов и соблюдает законы «Об информации» и «О защите персональных данных».
Ранее сообщалось, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.