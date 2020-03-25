Мобильный оператор «Киевстар» предложил Министерству цифровой трансформации предоставить неперсонифицированную информацию об абонентах, которая бы помогла выявить потенциальные источники распространения коронавируса в Украине.

Об этом говорится в заявлении оператора для «Интерфакс»

Отмечается, что алгоритмы и механизмы мобильного оператора позволяют выявить количество абонентов, которые вернулись в Украину из-за границы. Также «Киевстар» располагает их географическими контактами.

Кроме поиска потенциальных распространителей вируса, отметил оператор, их данные могли бы помочь грамотному распределению медицинских ресурсов.

В то же время, подчеркнул «Киевстар», неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках. На основе них можно вычислить корреляцию между перемещением населения и случаями заражения.

Мобильный оператор также подчеркнул, что не отслеживает действия абонентов и соблюдает законы «Об информации» и «О защите персональных данных».

Ранее сообщалось, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.