В «Николаевоблтеплоэнерго» призвали абонентов вовремя оплачивать услуги по поставке тепла и рассказали, что в условиях карантина потребитель может сделать платёж онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вместе со всей Украиной придерживается карантинных мероприятий и с пониманием относится к сложившейся ситуации. Вместе с тем, призываем потребителей услуг своевременно осуществлять расчеты за тепловую энергию. Ведь от этого зависит предоставление качественных услуг населению и функционирование предприятия. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для своей бесперебойной деятельности, в частности, платит за газ, электроэнергию, налоги. Кроме того, предприятие выплачивает заработную плату. Через несколько недель стартует ремонтная кампания, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях карантина потребитель может оплатить услуги предприятия через онлайн-банк.

— С помощью платежных сервисов, таких как «Приват 24» «Сбер 24/7», «ОТP Smsrt» и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. В условиях карантина это очень к месту. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство, имеет подключение к Интернету, - говорится в сообщении.

Также на предприятии озвучили как, например, оплатить услугу по централизованному отоплению онлайн:

зайти на сайт сервиса или в мобильное приложение; перейти в раздел «Каталог услуг» и выбрать раздел «Коммунальные услуги»; среди предложенных компаний найти и выбрать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заполнить необходимые реквизиты (№ лицевого счета), и комментарий к шаблону (не обязательно); ввести платежные реквизиты или выбрать одну из ранее сохраненных карт (для зарегистрированных пользователей). подтвердить платеж.

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