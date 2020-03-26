|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:13
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.75 грн
|28.45 грн
|EUR
|29.9 грн
|31 грн
В «Николаевоблтеплоэнерго» призвали абонентов вовремя оплачивать услуги по поставке тепла и рассказали, что в условиях карантина потребитель может сделать платёж онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вместе со всей Украиной придерживается карантинных мероприятий и с пониманием относится к сложившейся ситуации. Вместе с тем, призываем потребителей услуг своевременно осуществлять расчеты за тепловую энергию. Ведь от этого зависит предоставление качественных услуг населению и функционирование предприятия. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для своей бесперебойной деятельности, в частности, платит за газ, электроэнергию, налоги. Кроме того, предприятие выплачивает заработную плату. Через несколько недель стартует ремонтная кампания, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях карантина потребитель может оплатить услуги предприятия через онлайн-банк.
— С помощью платежных сервисов, таких как «Приват 24» «Сбер 24/7», «ОТP Smsrt» и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. В условиях карантина это очень к месту. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство, имеет подключение к Интернету, - говорится в сообщении.
Также на предприятии озвучили как, например, оплатить услугу по централизованному отоплению онлайн:
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
В «Николаевоблтеплоэнерго» призвали абонентов вовремя оплачивать услуги по поставке тепла и рассказали, что в условиях карантина потребитель может сделать платёж онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вместе со всей Украиной придерживается карантинных мероприятий и с пониманием относится к сложившейся ситуации. Вместе с тем, призываем потребителей услуг своевременно осуществлять расчеты за тепловую энергию. Ведь от этого зависит предоставление качественных услуг населению и функционирование предприятия. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для своей бесперебойной деятельности, в частности, платит за газ, электроэнергию, налоги. Кроме того, предприятие выплачивает заработную плату. Через несколько недель стартует ремонтная кампания, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях карантина потребитель может оплатить услуги предприятия через онлайн-банк.
— С помощью платежных сервисов, таких как «Приват 24» «Сбер 24/7», «ОТP Smsrt» и других, каждый абонент ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» может быстро и легко оплатить коммунальный платеж онлайн. В условиях карантина это очень к месту. Все что для этого необходимо - наличие банковской карты и мобильное устройство, имеет подключение к Интернету, - говорится в сообщении.
Также на предприятии озвучили как, например, оплатить услугу по централизованному отоплению онлайн:
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.