Сегодня, 26 марта в Николаеве приступили к установке забора вокруг территории скандального недостроя на 3-й Слободской.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Как известно, 21 февраля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недострой на 3-й Слободской находится в ужасном состоянии. Помимо этого, мэр распорядился убрать указанную территорию и поставить заграждения. Однако, позже стало известно, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства города Николаева» так и не приступило к выполнению просьбы городского головы..

Как рассказал жителям ближних домов депутат Николаевского городского совета по данному округу, член фракции «Самопомощь» Дмитрий Сичко, забор закончат устанавливать к концу этой недели, после чего приступят к уборке территории.

Ранее жители Николаева уже жаловались, что в центре города, на территории недостроенной больницы по улице 3-я Слободская образовалась свалка.

Напомним, что на крыше скандального недостроя на 3 Слободской подростки делают селфи.

В июне 2016 года мальчик в целях развлечения залез на упомянутый недострой, откуда по неосторожности и упал на землю, разбившись насмерть.

После трагедии место стройки оградили забором, однако зимой 2018 года он исчез.

Ранее Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета по поводу передачи им недостроя по улице 3-й Слободской для создания там клиники.