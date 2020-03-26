|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:13
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.75 грн
|28.45 грн
|EUR
|29.9 грн
|31 грн
Сегодня, 26 марта в Николаеве приступили к установке забора вокруг территории скандального недостроя на 3-й Слободской.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
Как известно, 21 февраля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недострой на 3-й Слободской находится в ужасном состоянии. Помимо этого, мэр распорядился убрать указанную территорию и поставить заграждения. Однако, позже стало известно, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства города Николаева» так и не приступило к выполнению просьбы городского головы..
Как рассказал жителям ближних домов депутат Николаевского городского совета по данному округу, член фракции «Самопомощь» Дмитрий Сичко, забор закончат устанавливать к концу этой недели, после чего приступят к уборке территории.
Ранее жители Николаева уже жаловались, что в центре города, на территории недостроенной больницы по улице 3-я Слободская образовалась свалка.
Напомним, что на крыше скандального недостроя на 3 Слободской подростки делают селфи.
В июне 2016 года мальчик в целях развлечения залез на упомянутый недострой, откуда по неосторожности и упал на землю, разбившись насмерть.
После трагедии место стройки оградили забором, однако зимой 2018 года он исчез.
Ранее Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета по поводу передачи им недостроя по улице 3-й Слободской для создания там клиники.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Сегодня, 26 марта в Николаеве приступили к установке забора вокруг территории скандального недостроя на 3-й Слободской.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
Как известно, 21 февраля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недострой на 3-й Слободской находится в ужасном состоянии. Помимо этого, мэр распорядился убрать указанную территорию и поставить заграждения. Однако, позже стало известно, что коммунальное предприятие «Управление капитального строительства города Николаева» так и не приступило к выполнению просьбы городского головы..
Как рассказал жителям ближних домов депутат Николаевского городского совета по данному округу, член фракции «Самопомощь» Дмитрий Сичко, забор закончат устанавливать к концу этой недели, после чего приступят к уборке территории.
Ранее жители Николаева уже жаловались, что в центре города, на территории недостроенной больницы по улице 3-я Слободская образовалась свалка.
Напомним, что на крыше скандального недостроя на 3 Слободской подростки делают селфи.
В июне 2016 года мальчик в целях развлечения залез на упомянутый недострой, откуда по неосторожности и упал на землю, разбившись насмерть.
После трагедии место стройки оградили забором, однако зимой 2018 года он исчез.
Ранее Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета по поводу передачи им недостроя по улице 3-й Слободской для создания там клиники.