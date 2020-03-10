Коммунальное предприятие «Управление капитального строительства города Николаева» уже две недели не может убрать и оградить территорию скандального недостроя на 3-й Слободской.

Об этом пишет жительница Николаева ‎Ольга Олефир в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Как известно, 21 февраля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что недострой на 3-й Слободской находится в ужасном состоянии. Помимо этого, мэр распорядился убрать указанную территорию и поставить заграждения.

Жительница Николаева ‎Ольга Олефир рассказала, что территорию недостроя на сегодняшний день еще не оградили и не убрали.

— Вот такая вот у нас детская площадка. Недавно писали, что Сенкевич сказал, что поставят здесь забор. Уже на улице тепло, дети выходят гулять — вот где они гуляют. Вот, посмотрите, наши любимые депутаты. Это не площадка, а просто ужас, - сообщила девушка.

Ранее жители Николаева уже жаловались, что в центре города, на территории недостроенной больницы по улице 3-я Слободская образовалась свалка.

Напомним, что на крыше скандального недостроя на 3 Слободской подростки делают селфи.

В июне 2016 года мальчик в целях развлечения залез на упомянутый недострой, откуда по неосторожности и упал на землю, разбившись насмерть.

После трагедии место стройки оградили забором, однако зимой 2018 года он исчез.

Ранее Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета по поводу передачи им недостроя по улице 3-й Слободской для создания там клиники.