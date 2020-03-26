В Николаевской области в январе-феврале 2020 года всеми видами транспорта выполнен пассажирооборот в объеме 267,1 миллионов пассажиров на километр, что на 4,7% меньше того же периода в 2019 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Также отмечается, что за 2 месяца услугами пассажирского транспорта воспользовались 23 миллиона 300 тысяч пассажиров, что на 5% меньше аналогичного периода в 2019 году.

Предприятия транспорта за 2 месяца перевезли 880 тонн грузов, что на 17,3% меньше, чем за январь-февраль 2019 года.

Напомним, что в Очакове Николаевской области с 24 марта и до окончания карантина прекращает работу общественный транспорт города.