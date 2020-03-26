В зоне проведения операции Объединенных силах начали тестировать военнослужащих на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что военнослужащих тестируют выборочно.

Один из волонтеров отметил, что в зону ООС привезли около тысячи тестов, еще более 100 тестов быстрых — ими будут проверять людей с признаками болезни.

Сейчас случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировали.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.