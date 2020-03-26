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Для эвакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.
— На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней, - сообщил Владислав Криклий.
Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киев прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускали, поскольку почти в каждом вагоне были люди с температурой под 40.
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Для эвакуации украинцев 27 марта назначены авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Сообщается, что перевозки будут осуществлять авиакомпании МАУ и SkyUp.
— На 27 марта планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Все рейсы принимаются в карантинном терминале "В", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней, - сообщил Владислав Криклий.
Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киев прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускали, поскольку почти в каждом вагоне были люди с температурой под 40.