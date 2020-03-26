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Даты, на которые перенесут внешнее независимое оценивание, будут зависеть от того, когда завершится карантин. Предварительно правительство продлило ограничение до 24 апреля.
Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, передаёт Громадське.
Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.
Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.
— Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа — то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября, — отметила Любомира Мандзий.
Вступительную кампанию также продлят, если ВНО состоится в июне. Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.
Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ВНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.
В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена.
Напомним, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.
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Даты, на которые перенесут внешнее независимое оценивание, будут зависеть от того, когда завершится карантин. Предварительно правительство продлило ограничение до 24 апреля.
Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, передаёт Громадське.
Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.
Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.
— Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа — то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября, — отметила Любомира Мандзий.
Вступительную кампанию также продлят, если ВНО состоится в июне. Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.
Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ВНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.
В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена.
Напомним, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.