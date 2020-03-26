Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, передаёт Громадське.

Так, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.

Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.

— Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа — то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября, — отметила Любомира Мандзий.

Вступительную кампанию также продлят, если ВНО состоится в июне. Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.

Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ВНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.

В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена.

Напомним, что в Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.