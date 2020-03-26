По состоянию на 26 марта почти 150 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун, передаёт РБК-Украина.

По словам Моргуна, по состоянию на сегодня в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. На изоляции находятся 145 военнослужащих.

— Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек, - добавил Сергей Моргун.

Напомним, что в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечение коронавирусной инфекции COVID-19.