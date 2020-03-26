|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:13
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.9 грн
|28.6 грн
|EUR
|30.1 грн
|31.25 грн
Министерство цифровой трансформации анонсировало на следующей неделе запуск мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что приложение не будет следить за гражданами. Оно предусматривает обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через фиксацию в случайный период времени геолокации и FaceID.
«Иначе эпидемии не избежать», — отметили в Министерстве.
Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья и тому подобное.
Кроме того, в приложении «Дія» появится возможность мониторить возможные контакты с больным.
«Идея заключается в создании широкой сети qr-кодов в магазинах, аптеках, такси и т. д Имея приложение, вы добровольно сможете сканировать коды: да, мы сможем вас предупредить о возможном контакте с больным. Ни слежения, только забота о вашей безопасности», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Министерства внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей.
Напомним, что жители Китая также пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Министерство цифровой трансформации анонсировало на следующей неделе запуск мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что приложение не будет следить за гражданами. Оно предусматривает обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через фиксацию в случайный период времени геолокации и FaceID.
«Иначе эпидемии не избежать», — отметили в Министерстве.
Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья и тому подобное.
Кроме того, в приложении «Дія» появится возможность мониторить возможные контакты с больным.
«Идея заключается в создании широкой сети qr-кодов в магазинах, аптеках, такси и т. д Имея приложение, вы добровольно сможете сканировать коды: да, мы сможем вас предупредить о возможном контакте с больным. Ни слежения, только забота о вашей безопасности», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Министерства внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей.
Напомним, что жители Китая также пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.