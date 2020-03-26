Министерство цифровой трансформации анонсировало на следующей неделе запуск мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что приложение не будет следить за гражданами. Оно предусматривает обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через фиксацию в случайный период времени геолокации и FaceID.

«Иначе эпидемии не избежать», — отметили в Министерстве.

Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья и тому подобное.

Кроме того, в приложении «Дія» появится возможность мониторить возможные контакты с больным.

«Идея заключается в создании широкой сети qr-кодов в магазинах, аптеках, такси и т. д Имея приложение, вы добровольно сможете сканировать коды: да, мы сможем вас предупредить о возможном контакте с больным. Ни слежения, только забота о вашей безопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерства внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей.

Напомним, что жители Китая также пользуются специальным мобильным приложением YiKuang, чтобы избегать мест, в которых распространяется коронавирус.