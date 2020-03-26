«Укрзалізниця» назначила на 27 марта рейс поезда № 906 «Киев — Москва» и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Ранее сообщалось, что Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что с 27 марта в Украине будет прекращено авиасообщение, однако добавил, что тех, кто приехал к границе на машине или пришел пешком будут пускать.