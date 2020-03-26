В Херсонской области с сегодняшнего дня на коронавирус будут тестировать всех беременных женщин и больных с пневмонией.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко, передает УНИАН.

«От сегодняшнего дня издан приказ, независимо от того, есть признаки заболевания или нет у беременных, они все пройдут обследование быстрыми тестами на наличие коронавирусной инфекции... Все больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения области с пневмонией, также пройдут это обследование не только быстрыми тестами, а и тест-системами, которые непосредственно обнаруживают вирус», — рассказал Виктор Короленко.

Также он добавил, что в области в достаточном количестве имеются тест-системы для определения коронавируса в лабораторных условиях. Лаборатория, которая будет осуществлять указанные анализы, имеет соответствующее оборудование и технические условия.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации анонсировало на следующей неделе запуск мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.