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В Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человек. Выздоровели двое взрослых и ребенок.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, сегодня выздоровление подтвердили у ребенка и двух взрослых. Ребенка уже выписали из больницы, взрослых отпустят домой 27 марта.
— Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция, — заявил Сергей Осачук.
В то же время, сегодня были обнаружены еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.
— Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 47 человек, — сообщил Сергей Осачук.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.
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В Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человек. Выздоровели двое взрослых и ребенок.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По его словам, сегодня выздоровление подтвердили у ребенка и двух взрослых. Ребенка уже выписали из больницы, взрослых отпустят домой 27 марта.
— Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция, — заявил Сергей Осачук.
В то же время, сегодня были обнаружены еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.
— Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 47 человек, — сообщил Сергей Осачук.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.