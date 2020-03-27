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Коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней, но заразность вируса значительно снижается уже через три часа после попадания на поверхность.
Об этом сообщает пресс-Центр общественного здоровья МОЗ.
Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопка сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное.
В МОЗ рекомендуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.
Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.
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Коронавирусы могут жить на поверхностях до пяти дней, но заразность вируса значительно снижается уже через три часа после попадания на поверхность.
Об этом сообщает пресс-Центр общественного здоровья МОЗ.
Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопка сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное.
В МОЗ рекомендуют использовать для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности.
Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.