Николаевский районный суд отправил в тюрьму на три года военного, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в своего сослуживца.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Приговор суд вынес 17 марта, в сообщении сказано, что военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцирована вблизи села Михайловка Николаевского района, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 414 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы.