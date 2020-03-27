|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|28 грн
|28.7 грн
|EUR
|30.7 грн
|31.65 грн
Николаевский районный суд отправил в тюрьму на три года военного, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в своего сослуживца.
Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Приговор суд вынес 17 марта, в сообщении сказано, что военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцирована вблизи села Михайловка Николаевского района, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 414 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы.
— Следствием установлено и доказано в суде, что 10 сентября 2017 года младший сержант, находясь в состоянии алкогольного опьянения и пренебрегая правилами обращения с оружием, присоединил к автомату АКС-74 магазин, снаряженный 5,45 мм военными патронами и направил ствол автомата в сторону другого военнослужащего. Совершив выстрел, он нанес сослуживцу телесные повреждения различной степени тяжести. Военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Публичное обвинение в суде поддерживала Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины, - сказано в сообщении.
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Николаевский районный суд отправил в тюрьму на три года военного, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в своего сослуживца.
Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Приговор суд вынес 17 марта, в сообщении сказано, что военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцирована вблизи села Михайловка Николаевского района, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 414 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы.
— Следствием установлено и доказано в суде, что 10 сентября 2017 года младший сержант, находясь в состоянии алкогольного опьянения и пренебрегая правилами обращения с оружием, присоединил к автомату АКС-74 магазин, снаряженный 5,45 мм военными патронами и направил ствол автомата в сторону другого военнослужащего. Совершив выстрел, он нанес сослуживцу телесные повреждения различной степени тяжести. Военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Публичное обвинение в суде поддерживала Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины, - сказано в сообщении.