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В Николаеве на время карантина изменено движение маршрутных такси № 13, 31, 32.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
В частности, маршрут № 13 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от остановки «Агротехника» до 6 Слободской и с 6 Слободской в санаторий «Дубки».
При этом отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от остановки «Агротехника» в санаторий «Дубки».
Маршрут № 31 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от микрорайона «Намыв» до 9 Слободской и с 9 Слободской в санаторий «Дубки».
Отмечается, что отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от микрорайона «Намыв» в санаторий «Дубки».
Маршрут № 32 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от санатория «Дубки» до площади Победы и с площади Победы до завода «Океан».
Также, отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от санатория «Дубки» на завод «Океан».
Напомним, что в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
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В Николаеве на время карантина изменено движение маршрутных такси № 13, 31, 32.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
В частности, маршрут № 13 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от остановки «Агротехника» до 6 Слободской и с 6 Слободской в санаторий «Дубки».
При этом отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от остановки «Агротехника» в санаторий «Дубки».
Маршрут № 31 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от микрорайона «Намыв» до 9 Слободской и с 9 Слободской в санаторий «Дубки».
Отмечается, что отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от микрорайона «Намыв» в санаторий «Дубки».
Маршрут № 32 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от санатория «Дубки» до площади Победы и с площади Победы до завода «Океан».
Также, отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от санатория «Дубки» на завод «Океан».
Напомним, что в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль