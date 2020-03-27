В Николаеве на время карантина изменено движение маршрутных такси № 13, 31, 32.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

В частности, маршрут № 13 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от остановки «Агротехника» до 6 Слободской и с 6 Слободской в санаторий «Дубки».

При этом отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от остановки «Агротехника» в санаторий «Дубки».

Маршрут № 31 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от микрорайона «Намыв» до 9 Слободской и с 9 Слободской в санаторий «Дубки».

Отмечается, что отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от микрорайона «Намыв» в санаторий «Дубки».

Маршрут № 32 будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 от санатория «Дубки» до площади Победы и с площади Победы до завода «Океан».

Также, отрезок времени с 10:00 до 16:00 маршрутки будут двигаться по обычному маршруту — от санатория «Дубки» на завод «Океан».

Напомним, что в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.