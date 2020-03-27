В Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

По состоянию на 08.00 27 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.

В течение суток ни один человек не обращался за медицинской помощью с подозрением на коронавирус. Сейчас в инфекционном стационаре на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Николаевской области за медицинской помощью обратилось 38 человек с подозрением на коронавирус, из них были госпитализированы 32 человека, отказались от госпитализации - 6 человек. За ними своевременно установлено медицинское наблюдение.

— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 36 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования. На сегодня получено с Референс-лаборатории вирусологических исследований ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины негативный результат на 29 человек, еще 7 находится в работе, - сказано в сообщении.

Отмечается, что со вчерашнего дня 26 марта на базе вирусологической лаборатории Николаевского областного лабораторного центра начато проведение лабораторной диагностики COVID-19 методом ПЦР.

— На сегодня, лаборатория имеет возможность проводить исследования на двух ПЦР-аппаратах, запас тест-систем ориентировочно на 1890 исследований. По состоянию на 08:00 27 марта проведено 6 исследований от подозрительных случаев на COVID-19, все результаты отрицательные, - сказано в сообщении.

Напомним, за сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.