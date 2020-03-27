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В Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
По состоянию на 08.00 27 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
В течение суток ни один человек не обращался за медицинской помощью с подозрением на коронавирус. Сейчас в инфекционном стационаре на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Николаевской области за медицинской помощью обратилось 38 человек с подозрением на коронавирус, из них были госпитализированы 32 человека, отказались от госпитализации - 6 человек. За ними своевременно установлено медицинское наблюдение.
— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 36 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования. На сегодня получено с Референс-лаборатории вирусологических исследований ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины негативный результат на 29 человек, еще 7 находится в работе, - сказано в сообщении.
Отмечается, что со вчерашнего дня 26 марта на базе вирусологической лаборатории Николаевского областного лабораторного центра начато проведение лабораторной диагностики COVID-19 методом ПЦР.
— На сегодня, лаборатория имеет возможность проводить исследования на двух ПЦР-аппаратах, запас тест-систем ориентировочно на 1890 исследований. По состоянию на 08:00 27 марта проведено 6 исследований от подозрительных случаев на COVID-19, все результаты отрицательные, - сказано в сообщении.
Напомним, за сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.
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В Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
По состоянию на 08.00 27 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19.
В течение суток ни один человек не обращался за медицинской помощью с подозрением на коронавирус. Сейчас в инфекционном стационаре на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Николаевской области за медицинской помощью обратилось 38 человек с подозрением на коронавирус, из них были госпитализированы 32 человека, отказались от госпитализации - 6 человек. За ними своевременно установлено медицинское наблюдение.
— Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 36 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования. На сегодня получено с Референс-лаборатории вирусологических исследований ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины негативный результат на 29 человек, еще 7 находится в работе, - сказано в сообщении.
Отмечается, что со вчерашнего дня 26 марта на базе вирусологической лаборатории Николаевского областного лабораторного центра начато проведение лабораторной диагностики COVID-19 методом ПЦР.
— На сегодня, лаборатория имеет возможность проводить исследования на двух ПЦР-аппаратах, запас тест-систем ориентировочно на 1890 исследований. По состоянию на 08:00 27 марта проведено 6 исследований от подозрительных случаев на COVID-19, все результаты отрицательные, - сказано в сообщении.
Напомним, за сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль