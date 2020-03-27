За сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Об этом заявил на брифинге 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

— Если будут выявлены такие случаи (несообщения о выявленных случаях Covid-19 - прим.), то будут отзываться лицензии, будут наказываться руководители этих учреждений. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сообщение о результате предусматривает проведение эпидемиологического расследования, отработки контактов, самоизоляцию, и это всё позволит нам сдерживать распространение коронавирусной болезни, - заявил Виктор Ляшко.

Он напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения в случае выявления инфекционного заболевания, в том числе и коронавирусной болезни, обязаны подать экстренное сообщение в учреждение общественного здоровья, которое ведет статистику.

Кроме того, дополнительно были проинформированы все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимом несообщении или несвоевременном сообщении о случаях коронавирусной болезни, добавил главный госсанврач.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.