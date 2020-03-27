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За сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.
Об этом заявил на брифинге 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
— Если будут выявлены такие случаи (несообщения о выявленных случаях Covid-19 - прим.), то будут отзываться лицензии, будут наказываться руководители этих учреждений. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сообщение о результате предусматривает проведение эпидемиологического расследования, отработки контактов, самоизоляцию, и это всё позволит нам сдерживать распространение коронавирусной болезни, - заявил Виктор Ляшко.
Он напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения в случае выявления инфекционного заболевания, в том числе и коронавирусной болезни, обязаны подать экстренное сообщение в учреждение общественного здоровья, которое ведет статистику.
Кроме того, дополнительно были проинформированы все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимом несообщении или несвоевременном сообщении о случаях коронавирусной болезни, добавил главный госсанврач.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
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За сокрытие выявления случаев коронавирусной болезни у медицинских учреждений будут отзывать лицензии, поскольку это вопрос национальной безопасности.
Об этом заявил на брифинге 27 марта заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
— Если будут выявлены такие случаи (несообщения о выявленных случаях Covid-19 - прим.), то будут отзываться лицензии, будут наказываться руководители этих учреждений. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сообщение о результате предусматривает проведение эпидемиологического расследования, отработки контактов, самоизоляцию, и это всё позволит нам сдерживать распространение коронавирусной болезни, - заявил Виктор Ляшко.
Он напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, учреждения здравоохранения в случае выявления инфекционного заболевания, в том числе и коронавирусной болезни, обязаны подать экстренное сообщение в учреждение общественного здоровья, которое ведет статистику.
Кроме того, дополнительно были проинформированы все частные лаборатории, а также лаборатории учреждений здравоохранения о недопустимом несообщении или несвоевременном сообщении о случаях коронавирусной болезни, добавил главный госсанврач.
Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль