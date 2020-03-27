С завтрашнего дня, 28 марта, украинцы смогут вернуться домой только на автомобиле или пешком.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

— Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу «Защита», – говорится в сообщении.

В частности, посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещении в соседних с Украиной стран или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания; налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать и прочее.

Отмечается, что правительство Украины будет помогать гражданам с возвращением домой, когда в стране их пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при существующей способности МОЗ обеспечить им надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину.

Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено.

— Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Госпогранслужба будет организовывать пересечение государственной границы на транспорте в сотрудничестве с органами местной власти, – отметили в МИД.

Напомним, что из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.