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С завтрашнего дня, 28 марта, украинцы смогут вернуться домой только на автомобиле или пешком.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
— Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу «Защита», – говорится в сообщении.
В частности, посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещении в соседних с Украиной стран или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания; налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать и прочее.
Отмечается, что правительство Украины будет помогать гражданам с возвращением домой, когда в стране их пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при существующей способности МОЗ обеспечить им надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину.
Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено.
— Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Госпогранслужба будет организовывать пересечение государственной границы на транспорте в сотрудничестве с органами местной власти, – отметили в МИД.
Напомним, что из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.
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С завтрашнего дня, 28 марта, украинцы смогут вернуться домой только на автомобиле или пешком.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
— Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу «Защита», – говорится в сообщении.
В частности, посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещении в соседних с Украиной стран или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания; налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать и прочее.
Отмечается, что правительство Украины будет помогать гражданам с возвращением домой, когда в стране их пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при существующей способности МОЗ обеспечить им надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину.
Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом, где это разрешено.
— Если вы можете добраться пешком до пунктов пропуска, Госпогранслужба будет организовывать пересечение государственной границы на транспорте в сотрудничестве с органами местной власти, – отметили в МИД.
Напомним, что из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль