В связи с эпидемией коронавируса с завтрашнего дня 28 марта ограничивается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Ограничение вводится на пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

— С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничники смогут пропускать украинский на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.