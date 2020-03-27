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Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.
Об этом сообщает местный сайт 061.
По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без «святой воды». С собой в небо взяли чудотворную икону «Самарскую» и икону «Святителя Николая».
Город облетают на вертолете «Мотор Сич». Пилот признался, что такой полет совершает впервые.
Напомним, что в Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.
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Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.
Об этом сообщает местный сайт 061.
По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без «святой воды». С собой в небо взяли чудотворную икону «Самарскую» и икону «Святителя Николая».
Город облетают на вертолете «Мотор Сич». Пилот признался, что такой полет совершает впервые.
Напомним, что в Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль