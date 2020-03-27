Священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву об избавлении от коронавируса.

Об этом сообщает местный сайт 061.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без «святой воды». С собой в небо взяли чудотворную икону «Самарскую» и икону «Святителя Николая».

Город облетают на вертолете «Мотор Сич». Пилот признался, что такой полет совершает впервые.

Напомним, что в Венгрии из-за распространения коронавируса с 28 марта правительство вводит комендантский час.