«Фонд Порошенко» передал реанимационное оборудование Монастырисской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области. Среди медицинского оборудования — монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Спасибо за такуюпомощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат, который дозирует введение медикаментов больным, как отсос, что также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софию Федыну и всех, кто присоединился», — подчеркнул районный хирург Василий Ференц.

Председатель фракции «Европейская Солидарность» в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монастырисский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области.

«Европейская Солидарность» как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы это делаем в наиболее кризисной районной больнице. В Монастырисском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастырисского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что руководство Николаевской больницы №4 и городской больницы скорой медицинской помощи обратилось в «Фонд Порошенко» с просьбой помочь с ремонтом аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения больных коронавирусом.