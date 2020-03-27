В Ровенской области жителям села Тынное, где 9 человек заболели коронавирусом, запретили выезжать из села до выяснения обстоятельств инфицирования.

Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация.

«Сейчас в селе Тынное Сарненского района проводят усиленные меры по противодействию распространению коронавируса. Напомним, все 9 человек, у которых обнаружили заболевания — жители этого населенного пункта. Еще вчера, после результатов быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. До выяснения обстоятельств — запрещено покидать деревню. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного», — говорится в сообщении ОГА.

Также сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

«В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют», — рассказал глава ОГА Виталий Коваль во время брифинга.

В то же время отмечается, что проблем с поставкой продуктов в село нет. Всего в населенном пункте проживает около 5000 человек.

Также к охране приступили полицейские и Нацгвардия, которые будут патрулировать круглосуточно, а ГСЧС осуществляет санитарную обработку техники при въезде в село Тынное.

Ранее сообщалось, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.