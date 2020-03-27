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Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
По его словам, человек, вместе с женой стал первым инфицированными в регионе, показал отрицательный результат при прохождении повторных тестов.
«У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Мужчина уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Женщина еще не выздоровела», — сообщил Александр Бондаренко.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человек. Выздоровели двое взрослых и ребенок.
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Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
По его словам, человек, вместе с женой стал первым инфицированными в регионе, показал отрицательный результат при прохождении повторных тестов.
«У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Мужчина уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Женщина еще не выздоровела», — сообщил Александр Бондаренко.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человек. Выздоровели двое взрослых и ребенок.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль