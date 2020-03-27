В Днепропетровской области от коронавируса выздоровел один человек.

Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

По его словам, человек, вместе с женой стал первым инфицированными в регионе, показал отрицательный результат при прохождении повторных тестов.

«У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Мужчина уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Женщина еще не выздоровела», — сообщил Александр Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 человек. Выздоровели двое взрослых и ребенок.