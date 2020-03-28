Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

— На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии, - заявил он на брифинге 28 марта.

Ляшко отметил, что сейчас в медицинских учреждениях страны уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, в связи с чем медиков просят оказывать не только методическую, но и практическую помощь.

— Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля, - уточнил он.

По словам Виктора Ляшко, всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом могут заболеть 22 миллиона человек.