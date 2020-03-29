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В Министерстве иностранных дел объяснили, из каких стран можно добраться в Украину автомобилем.
Об этом сообщается на странице в Facebook Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
По состоянию на 28 марта из Германии, Австрии и Чехии можно доехать в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.
Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией.
В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска Чоп-Захонь.
Также в Украине можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через КПП, которые обозначены зеленым на сайте Новой таможни.
Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, из Сербии - через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно проинформировать Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
— Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режима самоизоляции по прибытии в Украину (инструкция от Минздрава Украины здесь: https://bit.ly/3aa1). Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, вокруг, - сказано в сообщении.
Напомним, в пятницу, 27 марта, в Украину вернулось 37 тысяч 300 наших соотечественников.
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В Министерстве иностранных дел объяснили, из каких стран можно добраться в Украину автомобилем.
Об этом сообщается на странице в Facebook Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
По состоянию на 28 марта из Германии, Австрии и Чехии можно доехать в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.
Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией.
В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину осуществляется через пункт пропуска Чоп-Захонь.
Также в Украине можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через КПП, которые обозначены зеленым на сайте Новой таможни.
Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, из Сербии - через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно проинформировать Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
— Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режима самоизоляции по прибытии в Украину (инструкция от Минздрава Украины здесь: https://bit.ly/3aa1). Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, вокруг, - сказано в сообщении.
Напомним, в пятницу, 27 марта, в Украину вернулось 37 тысяч 300 наших соотечественников.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль