В Николаеве за время карантина в городском дворце культуры и торжественных событий поженились 6 пар.

Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.

Директор дворца Людмила Бондар рассказывает, что все молодожены придерживаются санитарных правил, приходят в масках и резиновых перчатках.

— Мы даже специальное место оборудовали неподалеку от входа, чтобы люди далеко не заходили к нам и у нас минимум рабочих. Один человек, который занимается регистрацией актов гражданского состояния, выдает справки. иуборщица, которая проводит дезинфекцию, - отмечает Людмила Бондар.

В то же время в дворце торжественных событий хотят ограничить прием граждан, и призывают заявления отправлять через Viber и електронную почту.

Напомним, житель Николаева, который недавно приехал из Франции заболел коронавирусом, сейчас он находится на лечении в Александровской больнице Киева.