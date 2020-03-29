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В Николаеве за время карантина в городском дворце культуры и торжественных событий поженились 6 пар.
Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.
Директор дворца Людмила Бондар рассказывает, что все молодожены придерживаются санитарных правил, приходят в масках и резиновых перчатках.
— Мы даже специальное место оборудовали неподалеку от входа, чтобы люди далеко не заходили к нам и у нас минимум рабочих. Один человек, который занимается регистрацией актов гражданского состояния, выдает справки. иуборщица, которая проводит дезинфекцию, - отмечает Людмила Бондар.
В то же время в дворце торжественных событий хотят ограничить прием граждан, и призывают заявления отправлять через Viber и електронную почту.
Напомним, житель Николаева, который недавно приехал из Франции заболел коронавирусом, сейчас он находится на лечении в Александровской больнице Киева.
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В Николаеве за время карантина в городском дворце культуры и торжественных событий поженились 6 пар.
Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.
Директор дворца Людмила Бондар рассказывает, что все молодожены придерживаются санитарных правил, приходят в масках и резиновых перчатках.
— Мы даже специальное место оборудовали неподалеку от входа, чтобы люди далеко не заходили к нам и у нас минимум рабочих. Один человек, который занимается регистрацией актов гражданского состояния, выдает справки. иуборщица, которая проводит дезинфекцию, - отмечает Людмила Бондар.
В то же время в дворце торжественных событий хотят ограничить прием граждан, и призывают заявления отправлять через Viber и електронную почту.
Напомним, житель Николаева, который недавно приехал из Франции заболел коронавирусом, сейчас он находится на лечении в Александровской больнице Киева.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль