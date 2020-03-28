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Депутату Запорожского областного совета Геннадию Фуксу поставили диагноз коронавирус.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
По словам депутата несмотря на то, что он максимально соблюдал карантин врачи диганостировали у него коронавирус.
— Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице. Вирус, который за последние несколько месяцев поразил большую часть мира, начал собирать свой урожай и в Украине. Надеюсь, что совместными усилиями наших медиков, центральной и местной власти нам удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для нашей страны и Запорожского региона. Нам надо понимать, что коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится. Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить, то что действительно важно в жизни. Большое спасибо врачам, оказывающим мне и другим пациентам постоянную помощь, а также всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку, - написал Геннадий Фукс.
Ранее сообщалось, что у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание коронавирусом.
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Депутату Запорожского областного совета Геннадию Фуксу поставили диагноз коронавирус.
Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
По словам депутата несмотря на то, что он максимально соблюдал карантин врачи диганостировали у него коронавирус.
— Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице. Вирус, который за последние несколько месяцев поразил большую часть мира, начал собирать свой урожай и в Украине. Надеюсь, что совместными усилиями наших медиков, центральной и местной власти нам удастся уменьшить негативные последствия этой проблемы для нашей страны и Запорожского региона. Нам надо понимать, что коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится. Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить, то что действительно важно в жизни. Большое спасибо врачам, оказывающим мне и другим пациентам постоянную помощь, а также всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку, - написал Геннадий Фукс.
Ранее сообщалось, что у внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль