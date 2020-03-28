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В Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.
Объявление о бесплатном ночлеге опубликовано в Viber-сообществе под названием «Довези медика до работы».
— Уважаемые медработники, если вы не можете добраться домой с работы в вечернее время, отель «Сергеев», улица Гонгадзе 26/3, остановка «Водопроводная», готов абсолютно бесплатно вас разместить на ночь при наличии подтверждающих документов, (093) 504-40-41, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.
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В Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.
Объявление о бесплатном ночлеге опубликовано в Viber-сообществе под названием «Довези медика до работы».
— Уважаемые медработники, если вы не можете добраться домой с работы в вечернее время, отель «Сергеев», улица Гонгадзе 26/3, остановка «Водопроводная», готов абсолютно бесплатно вас разместить на ночь при наличии подтверждающих документов, (093) 504-40-41, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль