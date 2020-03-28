В Николаеве медикам, которые не могут в вечернее время добраться домой после работы, предлагают бесплатно остановиться в отеле.

Объявление о бесплатном ночлеге опубликовано в Viber-сообществе под названием «Довези медика до работы».

— Уважаемые медработники, если вы не можете добраться домой с работы в вечернее время, отель «Сергеев», улица Гонгадзе 26/3, остановка «Водопроводная», готов абсолютно бесплатно вас разместить на ночь при наличии подтверждающих документов, (093) 504-40-41, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.

