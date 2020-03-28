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В Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.
Об этом Дмитрий Бачинский сообщил на своей странице в Facebook.
— Друзья, я создал группу для всех жителей Николаевской области. Если едете частным транспортом, с любой точки области, посмотрите группу, возможно Вы как раз подвезете медицинского работника в больницу! Возможны транспортные ограничения, но не должны быть медицинские ограничения! Добавляйте всех! Объединяемся ради победы, - написал он.
Для того чтобы вступить в группу нужно перейти по ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQAeNkne9Rc5qEs7uleserE6mlSSPLdJy1r2AdN2Skj55oUsuLAVdkxNzpQXSGH7.
Группа насчитывает уже больше 3 тысяч пользователей.
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В Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.
Об этом Дмитрий Бачинский сообщил на своей странице в Facebook.
— Друзья, я создал группу для всех жителей Николаевской области. Если едете частным транспортом, с любой точки области, посмотрите группу, возможно Вы как раз подвезете медицинского работника в больницу! Возможны транспортные ограничения, но не должны быть медицинские ограничения! Добавляйте всех! Объединяемся ради победы, - написал он.
Для того чтобы вступить в группу нужно перейти по ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQAeNkne9Rc5qEs7uleserE6mlSSPLdJy1r2AdN2Skj55oUsuLAVdkxNzpQXSGH7.
Группа насчитывает уже больше 3 тысяч пользователей.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
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Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль