В Николаеве появилось Viber-сообщество под названием «Довези медика до работы», которое создано николаевским врачом-хирургом Дмитрием Бачинским.

Об этом Дмитрий Бачинский сообщил на своей странице в Facebook.

— Друзья, я создал группу для всех жителей Николаевской области. Если едете частным транспортом, с любой точки области, посмотрите группу, возможно Вы как раз подвезете медицинского работника в больницу! Возможны транспортные ограничения, но не должны быть медицинские ограничения! Добавляйте всех! Объединяемся ради победы, - написал он.

Для того чтобы вступить в группу нужно перейти по ссылке: https://invite.viber.com/?g2=AQAeNkne9Rc5qEs7uleserE6mlSSPLdJy1r2AdN2Skj55oUsuLAVdkxNzpQXSGH7.

Группа насчитывает уже больше 3 тысяч пользователей.