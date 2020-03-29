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В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.
— Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом, - рассказали в ГПСУ.
Кроме того, вчера на выезд из Украины были оформлены 5,3 тысячи иностранных граждан.
— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком, - добавили в службе.
Напомним, что вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».
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В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.
— Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом, - рассказали в ГПСУ.
Кроме того, вчера на выезд из Украины были оформлены 5,3 тысячи иностранных граждан.
— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком, - добавили в службе.
Напомним, что вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль