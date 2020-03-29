В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.

— Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом, - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, вчера на выезд из Украины были оформлены 5,3 тысячи иностранных граждан.

— На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком, - добавили в службе.

Напомним, что вечером 27 марта на границе с Польшей украинские пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».