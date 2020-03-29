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В Киеве два человека вылечились от COVID-19, их выписали из Александровской больницы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Из положительного — двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы, - говорится в сообщении.
Он также рассказал о 8 новых подтвержденных случаях в Киеве. Заразились четверо женщин от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет.
— Среди них — врач частной клиники, котопый осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели, на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4, - отметил городской голова.
Всего в Киеве 82 случая инфицирования.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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В Киеве два человека вылечились от COVID-19, их выписали из Александровской больницы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Из положительного — двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы, - говорится в сообщении.
Он также рассказал о 8 новых подтвержденных случаях в Киеве. Заразились четверо женщин от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет.
— Среди них — врач частной клиники, котопый осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели, на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу номер 4, - отметил городской голова.
Всего в Киеве 82 случая инфицирования.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль