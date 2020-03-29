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В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирус.
Об этом сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, пишет УНИАН.
— 8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тысячи гривен зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях, – отметил Ярослав Чайковский.
По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом. В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволилось 8 врачей из-за опасности заболеть на коронавирус.
Об этом сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, пишет УНИАН.
— 8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тысячи гривен зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях, – отметил Ярослав Чайковский.
По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом. В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль