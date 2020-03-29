Вернуть билеты на поезда, которые в связи с карантином отменили пассажирские перевозки по железной дороге, можно в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Если билет приобретен в кассе:

— на внутренние поезда — в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда;

— на международные поезда — в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.

Если билет приобретен онлайн:

— нужно зарегистрироваться / авторизироваться на сайте «Укрзалізниці» или в приложении «Железнодорожные билеты» и в разделе «Возврат билетов» по инструкции вернуть билеты.

Средства зачислят на карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссию могут вернуть отдельным платежом (смс-сообщение о зачислении средств поступает не всегда).

При этом, если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина.

Если же билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо напечатать билет на принтере и руководствоваться правилом «Если билет приобретен в кассе».

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.