|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|19:17
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
Вернуть билеты на поезда, которые в связи с карантином отменили пассажирские перевозки по железной дороге, можно в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Если билет приобретен в кассе:
— на внутренние поезда — в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда;
— на международные поезда — в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.
Если билет приобретен онлайн:
— нужно зарегистрироваться / авторизироваться на сайте «Укрзалізниці» или в приложении «Железнодорожные билеты» и в разделе «Возврат билетов» по инструкции вернуть билеты.
Средства зачислят на карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссию могут вернуть отдельным платежом (смс-сообщение о зачислении средств поступает не всегда).
При этом, если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина.
Если же билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо напечатать билет на принтере и руководствоваться правилом «Если билет приобретен в кассе».
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Вернуть билеты на поезда, которые в связи с карантином отменили пассажирские перевозки по железной дороге, можно в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Если билет приобретен в кассе:
— на внутренние поезда — в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда;
— на международные поезда — в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.
Если билет приобретен онлайн:
— нужно зарегистрироваться / авторизироваться на сайте «Укрзалізниці» или в приложении «Железнодорожные билеты» и в разделе «Возврат билетов» по инструкции вернуть билеты.
Средства зачислят на карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссию могут вернуть отдельным платежом (смс-сообщение о зачислении средств поступает не всегда).
При этом, если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина.
Если же билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо напечатать билет на принтере и руководствоваться правилом «Если билет приобретен в кассе».
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль