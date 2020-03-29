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У народного депутата от фракции «Слуга народа» Владимира Ватраса обнаружили коронавирус.
Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
— Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас, - написала Евгения Кравчук.
По ее словам, сейчас нардеп находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Евгения Кравчук также отметила, что на заседании фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта Владимир Ватрас не присутствовал.
— Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома, - добавила она.
Напомним, что у народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.
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У народного депутата от фракции «Слуга народа» Владимира Ватраса обнаружили коронавирус.
Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
— Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас, - написала Евгения Кравчук.
По ее словам, сейчас нардеп находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Евгения Кравчук также отметила, что на заседании фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта Владимир Ватрас не присутствовал.
— Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома, - добавила она.
Напомним, что у народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль