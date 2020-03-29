У народного депутата от фракции «Слуга народа» Владимира Ватраса обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

— Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «слуги народа» Владимир Ватрас, - написала Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас нардеп находится в Хмельницкой инфекционной больнице. Евгения Кравчук также отметила, что на заседании фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта Владимир Ватрас не присутствовал.

— Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома, - добавила она.

Напомним, что у народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.