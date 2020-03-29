По состоянию на 29 марта в Украине коронавирусом COVID-19 больше всего инфицируются люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

— Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества, - заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех людей, которые заразились.

Статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

от 0 до 10 лет — 5,4%;

от 11 до 20 лет — 4,5%;

от 21 до 30 лет — 12,5%;

от 31 до 40 лет — 22,4%;

от 41 до 50 лет — 20,4%;

от 51 до 60 лет — 21,3%;

от 61 до 70 лет — 11,9%;

от 71 до 80 лет — 1,4%;

от 81 до 90 лет — 0,2%.

Напомним, что вернуть билеты на поезда, которые в связи с карантином отменили пассажирские перевозки по железной дороге, можно в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина.