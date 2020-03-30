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С сегодняшнего дня, 30 марта, в Очакове начнут обрабатывать улицы дезинфицирующим раствором.
Об этом на своей странице в Facebook cообщил заместитель мєра Очакова Алексей Васьков.
— С понедельника вот эта машина начнет обрабатывать дезинфицирующим раствором улицы Очакова. Просьба к водителям - не препятствовать работе техники и не оставлять свои авто без присмотра на проезжей части дороги, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.
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С сегодняшнего дня, 30 марта, в Очакове начнут обрабатывать улицы дезинфицирующим раствором.
Об этом на своей странице в Facebook cообщил заместитель мєра Очакова Алексей Васьков.
— С понедельника вот эта машина начнет обрабатывать дезинфицирующим раствором улицы Очакова. Просьба к водителям - не препятствовать работе техники и не оставлять свои авто без присмотра на проезжей части дороги, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
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|
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|
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