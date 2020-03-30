С сегодняшнего дня, 30 марта, в Очакове начнут обрабатывать улицы дезинфицирующим раствором.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил заместитель мєра Очакова Алексей Васьков.

— С понедельника вот эта машина начнет обрабатывать дезинфицирующим раствором улицы Очакова. Просьба к водителям - не препятствовать работе техники и не оставлять свои авто без присмотра на проезжей части дороги, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.