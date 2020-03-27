|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|28 грн
|28.7 грн
|EUR
|30.7 грн
|31.65 грн
Дезинфекция дорог, тротуаров и помещений для противодействия коронавирусу в Украине является безопасной для людей и животных.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Сообщается, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.
— Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей, - сказано в сообщении.
МВД также призвало граждан придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и сознательно относиться к собственной безопасности.
Напомним, что в четверг, 26 марта, по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Дезинфекция дорог, тротуаров и помещений для противодействия коронавирусу в Украине является безопасной для людей и животных.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Сообщается, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.
— Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей, - сказано в сообщении.
МВД также призвало граждан придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и сознательно относиться к собственной безопасности.
Напомним, что в четверг, 26 марта, по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль