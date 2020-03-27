Дезинфекция дорог, тротуаров и помещений для противодействия коронавирусу в Украине является безопасной для людей и животных.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по всем регионам Украины продолжают дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений, где могут массово скапливаться люди, для противодействия коронавирусу. При этом в МВД заверяют, что такая дезинфекция является безопасной как для людей, так и для животных.

— Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей, - сказано в сообщении.

МВД также призвало граждан придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и сознательно относиться к собственной безопасности.

Напомним, что в четверг, 26 марта, по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.